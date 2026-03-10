10日午後3時28分ごろ、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、福島県の田村市と本宮市、それに大熊町です。【各地の震度詳細】■震度4□福島県田村市本宮市大熊町■震度3□福島県郡山