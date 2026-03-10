◇オープン戦阪神―西武（2026年3月10日甲子園）阪神は10日、西武とオープン戦を行った。6番手で新外国人のダウリ・モレッタ投手（29）が登板。前回登板では投球後に相手側のベンチへ戻るハプニングがあったが、この日は3者凡退後にスムーズに一塁側ベンチへ戻った。モレッタは8回に6番手で登板。走者を許すことなく難なく3つのアウトを奪った。来日初の甲子園での登板となった前回7日のソフトバンク戦では投球後に「ち