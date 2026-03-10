◇「U−NEXTBOXING5」ボクシングWBC世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦ノックアウトCPフレッシュマート《12回戦》岩田翔吉（2026年3月15日横浜BUNTAI）WBC世界ライトフライ級2位の岩田翔吉（30＝帝拳、15勝12KO2敗）の挑戦を受ける、WBC同級王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ、29勝11KO1敗）が10日、横浜市内のジムで練習を公開。軽めのシャドーボクシングにミット打ち、サンドバッグ打ちを披露し