子役の永尾柚乃（9）が10日、都内でアニメ映画「アメリと雨の物語」（20日公開、マイリス・ヴァラード＆リアン＝チョー・ハン監督）日本語吹き替え版完成披露イベントに出席した。同作は1960年代の神戸を舞台に、日本で生まれたベルギー人の女の子アメリの成長を描いた作品。永尾は主人公アメリの声を担当する。声優は3作目。「台本を読んだ時に、この作品に出会えてよかった。アメリになれてほんとにうれしいなと思いましたね〜」