韓国の主砲、ムン・ボギョン内野手（ＬＧ）が侍ジャパンの?大谷超え?を果たしている。ムン・ボギョンは９日のＣ組オーストラリア戦で本塁打を含む５打数３安打４打点と大爆発し、４試合で１１打点をたたき出した。この時点で打撃ランキングの打点部門トップに立ち、３位で６打点の大谷（ドジャース）に５点差をつけた。初戦のチェコ戦で初回にいきなり満塁弾を放つなど１次ラウンドを打率５割３分８厘、１打点、２本塁打の好成