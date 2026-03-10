俳優の河合優実が、NHK総合『プロフェッショナル仕事の流儀』の新ナレーターに就任。10日に同局で発表会見が行われ、「これから頑張ろうと思います」と意気込みを語った。【写真】白のワンピース姿で新ナレーター発表会見に登場した河合優実（全身カット）超一流のプロフェッショナルに密着し、その仕事を徹底的に掘り下げるドキュメンタリー『プロフェッショナル仕事の流儀』。2006年1月に放送を開始し、今年で20周年を迎えた