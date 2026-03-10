スピードスケート女子の佐藤綾乃（ＡＮＡ）が１０日、オランダで行われた世界選手権から成田空港に帰国した。オールラウンド部門に出場し、９位。今季ラストレースを終え「純粋に最後の大会がオランダでできたことは、あんな大歓声の中でレースができることはなかなか経験できない。締めくくりとしては気持ちいい環境の中でレースができて、喜びに満ちている」。最終種目の５０００メートルにはわずかな差で出場がかなわなかった