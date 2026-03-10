プロボクシング「亀田３兄弟」のいとこで、ＩＢＦ世界フェザー級１５位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝が１０日、大阪・堺市内で会見し、４月１７日にキルギスでＷＢＡゴールド・フェザー級王座決定１２回戦を行うことが発表された。相手はＷＢＯラテン・フェザー級王者のアドリアン・ロブレド（２７）＝アルゼンチン＝。元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏がプロモーターを務める「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」３日間興行（４月１７