◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１０日・宇部）巨人の中山礼都外野手（２３）が「５番・右翼」で出場。侍ジャパンのサポートメンバーとしての役目を終え、オープン戦初出場で執念の初安打を放った。６回１死の３打席目、左腕のヘルナンデスから三遊間にゴロを打つと、一塁にヘッドスライディング。間一髪セーフとなった。中山は３回の二ゴロでも一塁にヘッドスライディングしていた。２月１４日からの宮崎事前合宿から