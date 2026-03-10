愛知県教育委員会は、公立高校入試・全日制課程 第2次選抜の募集人員を発表しました。第2次選抜は、合格者が募集人員に満たなかった公立高校（77校1校舎 110学科 3265人）で行われます。 【画像で見る】愛知県公立高校 全日制課程・第2次選抜の募集人員 一覧はこちら 出願受付は、10日（火）から始まり、12日（木）に締め切った後、13日（金）の午前9時～午後3時まで志願変更を受け付けます。 【第2次選抜の日程】3月12日