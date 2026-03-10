◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１０日・宇部）巨人の浦田俊輔内野手が“７戦連続”安打を放った。代走のみ出場の２３日・楽天戦を除き、打席に立った実戦は７試合連続でＨランプをともしている。「１番・二塁」で先発出場。５回１死の第３打席で相手先発・東浜の初球を捉え、右前安打とした。実戦３試合連続の１番起用。快足の背番号３２が走攻守でチームを勢いづけている。