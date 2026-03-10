明日11日(水)の洗濯指数は、沖縄や九州〜関東甲信にかけて、「よく乾く」所が多いでしょう。ただ、花粉が大量に飛散するため、取り込む際は花粉をよく払うようにしてください。北陸〜北海道は気温が低く、にわか雪やにわか雨の所があります。暖かい室内で乾かすと比較的早く乾きそうです。沖縄や九州〜関東甲信たまった洗濯物を片付けるチャンス今日10日は、上空の寒気の影響で雪や雨の降った所が多く、東京都心でも昼頃にかけて