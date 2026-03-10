韓国半導体大手SKハイニックスが10ナノ級第6世代（1c）工程を適用した16Gb（ギガビット）LPDDR6（低電力ダブルデータレート）DRAMの開発に成功したと10日、明らかにした。1月に米国ラスベガスで開催された「コンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES）2026」で初めて公開した製品で、今回、世界に先駆けて製品開発認証を終えた。LPDDRはスマートフォン・タブレットなどに使用される次世代モバイルDRAMで、電力消費量を最小化