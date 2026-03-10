ソウル竜山区（ヨンサング）のある刺し身店で、「チョデリ」（すし酢）を頼んだところ漂白剤が出てきたという主張が出ており、物議を醸している。これに対し、店側は再発防止を約束した。10日、SNSなどによると、最近、竜山のある刺し身店で食事をしていたところ、漂白剤を口にしかけたという投稿があった。投稿者のAさんは同僚らとともにこの店を訪れ、刺し身と酢飯用のご飯を注文した後、すし酢である「チョデリ」を頼んだ。その