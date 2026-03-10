2月に行われた衆院選の期日前投票で二重投票しようとしたとして、浜松市に住む会社員の男性が書類送検されました。静岡県警によりますと、書類送検された、浜松市内に住む30代の男性会社員は、1月、衆院選の期日前投票で、すでに投票を済ませていたにもかかわらず、二重に投票しようとした公職選挙法違反の疑いがもたれています。受付をした際に別の会場で投票していたことが判明していて、男性は調べに対し、容疑を認めているとい