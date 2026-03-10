イランが今後の攻撃で1トン未満の弾頭を装着したミサイルは発射しないとし、軍事対応の程度を高めるという方針を明らかにした。新しい最高指導者が選出されて以降、イスラエルを狙ったミサイル攻撃も続き、中東の緊張はさらに高まる状況だ。9日（現地時間） のAFP・ロイター通信などによると、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）航空宇宙軍司令官マジド・ムーサビ氏は「ミサイル発射の威力と頻度を増やし、射程距離も拡大する」と