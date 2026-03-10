LarmeRからの発表です。【映像】LarmeRのホームページ「水川心愛に関するお知らせ平素よりLarmeRを応援いただき、誠にありがとうございます。この度、LarmeRメンバーの水川心愛におきまして、重大な契約違反が判明したため、協議の結果、本日2026年3月9日をもって、契約を解除したことをご報告いたします。本件に関しまして、メンバー・スタッフへのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきま