「島しょ防衛用高速滑空弾」の発射試験＝2025年6月、米国（防衛装備庁提供）防衛省は10日、「反撃能力」（敵基地攻撃能力）の行使を可能にする長射程ミサイルのうち、静岡県の陸上自衛隊富士駐屯地に置く「島しょ防衛用高速滑空弾」は今月31日に配備することが決まったと明らかにした。同省は既に熊本市の陸自健軍駐屯地に、別の長射程ミサイル「12式地対艦誘導弾能力向上型」を同じ31日に配備することを公表している。防衛省