女優の新川優愛（32）が8日放送のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。夫とのなれ初めや子育てについて語った。新川は2019年に9歳年上のロケバス運転手の男性との結婚を発表。23年に第1子を出産した。共通のスタッフに「ロケバスに忘れ物しちゃって…連絡先教えてもらえますか？」と巧妙なテクニックで連絡先を聞き出したと説明。人柄については「優しさもあるし、ユーモアもある方」と評した。出演者らが「（夫は）ラ