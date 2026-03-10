新宿FACEのXが更新されました。【映像】新宿FACEのX投稿「『新宿 FACE』 閉館のお知らせいつも新宿FACEをご利用いただき、誠にありがとうございます。この度、新宿FACEは定期建物賃貸借契約の満了に伴い2026年9月30日をもちまして、閉館する運びとなりました。2005年のオープン以来、多くの皆さまにご利用・ご来場いただきましたこと、心より感謝申し上げます。新宿FACEはステージとリングという二つの顔を持ち、公演ごとに表情