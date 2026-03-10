“船の頭脳”が後ろにそびえ立つ理由 エンジンの位置と衝突への備え巨大なタンカーを見ると、その操縦室（ブリッジ）が船体の一番後ろにあることに気づきます。【これが未来の船!?】「鉄の帆12枚！」のウインドハンターです（写真で見る）クルマや電車、飛行機などは前方が見やすいよう、運転席が一番前や前寄りにあるのが一般的です。その傾向はカーフェリーや客船、自動車運搬船、果ては軍艦も同様です。なのに、なぜタンカ