菓子専業卸の関口は、2027年度を最終年度とする第2期中期経営計画の実現に向けて着実に前進している。第2期中計最終年度の売上高は345億円を計画。前期（3月期）売上高は前々期比7.5％増の265億円。今期は80億円を積み増す計画達成への土台づくりとして、営業人員を53人へと増員するなどしてメーカー・小売業・消費者をつなぐ菓子のハブ機能の強化に取り組んでいる。2月25日、関東エリア春季大見本市商談会であいさつした関