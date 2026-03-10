女優で声優の戸田恵子が9日に自身のアメブロを更新。1日の振り返りと卒寿を迎えた恩師のお祝いの会へ参加したことを報告した。この日、戸田は「レギュラーアンパンマンの収録」があったことを報告。その後「母のお墓参りに」とつづった。続けて、3月22日に開催されるチャリティーイベントのリハーサルに参加したことを明かし「手話の先生に『手話にはアンパンマンのポーズがありますよ』と教えてもらいました。可愛いー！感激だー