俳優の川崎麻世が9日に自身のアメブロを更新。HOUND DOGのボーカル・大友康平の古希を記念したライブを訪れたことを報告した。この日、川崎は妻・花音さんとライブへ足を運んだことを明かし「70歳とは思えない体力と迫力ある声量で会場が響き渡ってました」（原文ママ）と絶賛。約1年前にミュージカルで共演したのがきっかけで大友との親交があることをつづった。続けて、ステージ上での大友の様子を「ステージ狭しと走り回ってま