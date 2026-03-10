３月10日、オーストラリアで行なわれている女子アジアカップ・グループステージ最終節で、なでしこジャパンとベトナム女子代表が対戦。この試合を前にベトナム大手紙『ティエンフォン』が、日本を警戒した。ベトナムはグループCで３位と厳しい状況。各グループの上位２チームと、各組３位のうち上位２か国が準々決勝に進出できるが、決勝トーナメント進出を果たすには、日本戦で引き分け以上か、最大２点差での敗戦に抑える必