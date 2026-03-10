M!LKの吉田仁人さんは3月9日、自身のInstagramを更新。顔に傷の付いた姿を公開し「どういう状況!?」「なんでこんな傷だらけなの!?」といった声が寄せられています。【写真】「なんでこんな傷だらけなの!?」「どういう状況!?」吉田さんは「なぜこうなかったかは『FINE BOYS 2026年4月号』をチェックしてください」とつづり、2枚の写真を投稿。ファッション誌『FINEBOYS』4月号（マガジンハウス/日之出出版）の一部カットのようです