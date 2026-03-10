歌手・GACKT（52）が10日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ロックバンド「LUNASEA」のドラムス・真矢（本名山田真矢、享年56）さんの献花式に参列したと報告した。元々ファンのために準備された献花式だったというが、GACKTがSUGIZOに参列したい旨を伝えたところ「関係者のために早朝の時間を作った」と連絡があった。当日は多くの若手バンドマンが列をなしていたといい、SUGIZOのマネジャーが優先して献花することを勧めて