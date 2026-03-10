◇オープン戦阪神―西武（2026年3月10日甲子園） 阪神は10日、西武とオープン戦を行った。4番手で湯浅京己投手（26）が登板。最速151キロを計測するなど無失点で終えた。湯浅は1-1の6回に登板。先頭のカナリオを2球で追い込むと3球目の直球は151キロを計測。最後は139キロのフォークで投ゴロに仕留めた。長谷川には四球を献上も古賀を150キロの直球で投ゴロ、仲田をフォークで一ゴロに仕留めた。湯浅は24年8月に国指定