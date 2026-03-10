FUJIWARA藤本敏史（55）が9日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。令和世代の芸人に「ガヤ」を軽視するなと訴えた。今回のテーマは「お笑い平成世代と令和世代すれ違うを埋めよう」。藤本は自身の鉄板芸「ガヤ」について「軽視してます！」と主張した上で「ガヤって後輩芸人のためにやってるところ、あるからね」と切り出した。「前にいけない後輩芸人いてるじゃないですか。さりげなく話を