WBC(ワールドベースボールクラシック)で日本と同じプールCで戦うチェコ代表らが歓迎パーティに笑顔を見せました。チェコの代表は2023年の前回大会でもチームのほとんどの選手が国内のアマチュアリーグでプレーし、選手たちは教師や消防士など野球以外の仕事に普段は従事していると話題になりました。3年たって状況は変化したものの、全ての選手が野球だけというところまではもちろん進みません。今大会すでに3敗しているチェコは1