釈放後、警視庁蔵前署の前で謝罪する中村鶴松さん＝1月建造物損壊容疑で現行犯逮捕され、その後起訴猶予となった歌舞伎俳優の中村鶴松（本名清水大希）さん（30）は10日、所属事務所を通じ「深くおわび申し上げます。厳粛に受けとめ自分自身を見つめ直してまいります」とする謝罪コメントを発表した。鶴松さんは、飲食店のドアを蹴って壊した疑いで1月18日に現行犯逮捕され、翌日釈放された。鶴松さんは謹慎し、2月に予定して