魚類学者でタレントのさかなクン（50）が、8日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、母からの手紙に涙する場面があった。小学校のころ魚に魅了され、思春期は学校で孤立しながらも、好きを貫いたさかなクン。番組では、その姿を近くで見守ってきた母がしたためた手紙を、MCの山崎育三郎が読み上げた。「お魚に興味を持ち、図書館、お魚屋さん、水族館、海水魚店に通う日々。出掛けたとこ