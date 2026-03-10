サントリー食品インターナショナル株式会社は3月9日、「サントリー天然水 南アルプス白州工場」(山梨県北杜市)の見学ツアーのリニューアルを伝える発表会を実施。リニューアルに至った経緯や、リニューアル後の注目ポイントなどが語られた。○水源に対するこだわりサントリープロダクツ株式会社 サントリー天然水 南アルプス白州工場 神戸道也氏冒頭、サントリープロダクツ株式会社 サントリー天然水 南アルプス白州工場で工場長を