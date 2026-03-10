JCOM株式会社（J:COM）と株式会社ジェイ・スポーツ（J SPORTS）は、3月7日（土）〜16日（月）の間、『ミラノ・コルティナ2026パラリンピック』を放送・同時配信を行っています。放送は「Jテレ」「J SPORTS 2」「J SPORTS 3」にて、配信は地域情報アプリ「ど・ろーかる」と「J SPORTSオンデマンド」にて行われており、それぞれアルペンスキーやアイスホッケーなど、日本代表選手のメダル獲得が期待される競技を実況・解説付きで楽し