浅口市役所 岡山県浅口市は3月3日、総額156億7000万円(前年度比15.9%減)の2026年度一般会計当初予算案を市議会に提出しました。 2026年4月に市長選と市議選を控えているため、必要経費や継続事業を中心とした骨格予算です。 移住・定住促進の取り組みでは、新婚世帯の生活費（住居取得・リフォームなど）の補助などに約500万円、放置された空き家の除去や空き家の利活用などの補助金約980万円を計上しています。