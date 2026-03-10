お笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武が６４歳の誕生日を迎えたことを報告し、祝福の声が多数寄せられている。木梨は１０日までに自身のインスタグラムを更新。「本日、６４才部門ジジー協会！組合チョーに選出されました！」と書き出すと、妻で女優の安田成美とバースデーケーキを前に寄り添う夫婦ショットなどをアップした。続けて「たくさんのお花、シャン、ドン、頂きものプレゼント、メッセージなど誠にありがとうござい