◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組プエルトリコ４―１キューバ（９日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）プエルトリコがキューバを４―１で下して１次ラウンド突破を決めた。２連勝同士の対決となったＡ組の天王山。この日のヒーローは３９歳のＭ・マルドナド捕手だった。２回１死満塁で左翼線への先制二塁打。この一打で一塁走者メレンデスまで生還した。マルドナドは二塁に達すると両手を大きく広げて地元ファ