４日、「ナチュラル・プロダクツ・エキスポ・ウエスト２０２６」の深圳阿麦斯食品ブース。（オレンジ郡＝新華社配信／邱晨）【新華社ロサンゼルス3月10日】米カリフォルニア州で6日まで4日間開かれた自然食品博覧会「ナチュラル・プロダクツ・エキスポ・ウエスト2026」に中国企業が200社以上出展した。中国企業の出展を取りまとめた中国医薬保健品輸出入商会の担当者によると、環境に配慮したグリーン健康食品で巨大な市