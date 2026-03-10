ABCラジオの朝の顔として『おはようパーソナリティ道上洋三です』を長く担った道上洋三アナウンサーの近況が、10日放送の『おはようパーソナリティ小縣裕介です』（月〜金前6：30）で語られた。【写真】『おはパソ』道上洋三アナ83歳誕生日を祝福お見舞いを報告した小縣裕介アナ道上アナは、ラジオ『ABCヤングリクエスト』（ヤンリク）などのほか、1977年3月から『おはようパーソナリティ』（おはパソ）に出演。2021年9月