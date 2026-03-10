富山市の国道で親子2人が死亡した事故で、危険運転致死の疑いで逮捕された男が、時速140km以上のスピードで交差点に進入したとみられることが、捜査関係者への取材で分かりました。危険運転致死の疑いで逮捕・送検されたのは、会社員・杉林凌容疑者（26）です。杉林容疑者は3月7日、富山市八町の国道8号の交差点に、法定速度を上回るスピードで赤信号を無視して進入し軽自動車と衝突。乗っていた富山市の会社員・上田絵莉加さん（3