女子ゴルフで東京五輪金メダリストのネリー・コルダが９日（日本時間１０日）、自身のインスタグラムに新規投稿。突然、６歳時の写真をアップし、ファンの反響を呼んだ。「６歳の時のネリー」と記し、ピンクのポロシャツにブルーのサンバイザーを装着した幼少期の姿をアップしたネリー。クールビューティーと称される現在の姿とは違い、穏やかな印象を抱かせる幼少期のショットだ。突然の公開にファンは騒然となり「なんてカ