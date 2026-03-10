７日に行われたＲＩＺＩＮでルイス・グスタボにキャリア初のＫＯ負けを喫した“ＩＱレスラー”と呼ばれたレジェンド格闘家・桜庭和志の長男、桜庭大世（２７）＝サクラバファミリア＝が１０日、自身のＳＮＳを更新。衝撃の現在の姿を投稿した。試合後「両顎が折れちまいました」と両顎の骨折を明かしていたが、激闘から３日。顔がパンパンに腫れている自撮り写真とともに「誰ですか？」と綴った。ＳＮＳなどでは「うわぁ、凄