政府は、情勢が悪化する中東から退避を希望する日本人らを運ぶためのチャーター機の追加分について、10日から11日にかけて運航する予定です。日本人ら281人を乗せたチャーター機の第2便が10日朝、サウジアラビアの首都リヤドから成田空港に到着しました。木原長官は記者会見で、追加の第3便、第4便について、10日から11日にかけて運航する予定だと明かしました。木原官房長官：今後の方針だが、本日10日朝に到着したリヤドからの政