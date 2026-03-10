私は50代のサトコです。息子3人は全員が20代の社会人です。そんなある日、離れて暮らす長男のユウイチが珍しく実家にやってきました。そして「結婚して相手の苗字を名乗る」と言いだしたのです。私にとってはショックだし許せない話です。結婚相手のツムギさんがわが家に挨拶に来たとき、私はその失礼な考え方を叱りました。しかしユウイチはそんな私を睨みつけ、「俺たちの決断を否定しないでくれ」とツムギさんのことをかばった