ブライソン・デシャンボー（米国）が自身のインスタグラムを更新。「Life on the road」（旅暮らし）と記すと、世界各地で撮ったオフショットを投稿した。【動画】日本のゴルフ練習場で見せた、B・デシャンボーの300ヤードショットその中には何と日本で撮った動画もあった。都内にある練習場に表れたデシャンボー。打席で豪快なドライバーショットを放つと、後ろの打席にいた男性は驚きの表情を浮かべて立ち尽くしていた。大きな石