吉田優利が自身のインスタグラムを更新。「2月はあっという間に過ぎてしまいました」「アジア旅行の思い出」と記すと、タイ、シンガポール、中国、台湾の国旗を絵文字で並べ、4カ国で撮った20枚のオフショットを一挙に公開した。【写真】自撮りに夢中な吉田優利&鈴をさらに激写！ 貴重なオフショット最初は、妹の鈴が初めて参戦した米国女子ツアー「ホンダLPGAタイランド」の3日目、2月21日に迎えた22歳の誕生日をお祝いする会