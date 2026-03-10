お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっち（31）が8日、自身のXを更新。“ありのまま”な自身の写真を公開し、思いを込めた投稿を行った。【写真】「こんなわたしもだいすき」“ありのまま”ボディを披露したゆめっちゆめっちは「今日は国際女性デー 太くても丸くてもわたしはわたし。こんなわたしもだいすき。プラスサイズ最高 すべての女性に、やさしい一日を」とつづり、ボディラインがあらわなショットを公開。 この投稿に