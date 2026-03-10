俳優の岡田結実（25）が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『ヒロミのおせっ買い！』（後10：00〜後10：54）に出演する。岡田は夫とテレビ初共演を果たし、産後の新生活に向けた最新家電の買い物ロケに挑む。【写真】横山裕と相葉雅紀『ヒロミのおせっ買い！』に出演同番組は、ヒロミ、長谷川忍（シソンヌ）、佐久間大介（Snow Man）が、人生経験を生かしてゲストの買い物を手助けする“おせっ買い”バラエティー。今回で第