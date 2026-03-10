規格外で廃棄処分される熊本県産イチゴを使った酒や紅茶が、3月31日から全国で販売されます。飲料メーカー大手のキリンが手掛ける「氷結mоttainaiなごりいちご」と「午後の紅茶mоttainaiなごりいちごティー」の2種類です。 果実農家の支援を目的に開発されていて、キリンは2027年までに、年間250トンのフードロス削減を目指しています。