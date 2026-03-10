イスラエル戦の2回、満塁本塁打を放ち塁を回るドミニカ共和国のタティス＝マイアミ（共同）WBC1次リーグD組、現地時間9日までにマイアミで行われた3試合目で、ドミニカ共和国とベネズエラは、ともにリードオフマンが躍動した。3連勝で突破を決めた両チームは11日に直接対決し、敗れた方が準々決勝で日本とぶつかる。ドミニカ共和国は1番タティス（パドレス）が二回に満塁本塁打を放ち、2安打6打点の大暴れ。大勝に導き「常にこ